Ведущие аналитики ухудшили прогноз по инфляции в России

Ведущие аналитики ухудшили свои ожидания по инфляции в России в 2024 году, следует из консенсус-прогноза, опубликованного накануне Банком России.

В традиционном опросе, который проводит ЦБ, участвовали 27 аналитиков из крупнейших банков, исследовательских центров и агентств. Эксперты предоставили свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям, на основании которых был рассчитан медианный прогноз.

Аналитики ухудшили свои ожидания относительно инфляции в 2024 году, прогнозируя ее на уровне 7,7% (в сентябрьском прогнозе — 7,3%), говорится в консенсус–прогнозе.

Согласно июльскому прогнозу Банка России, уровень инфляции в 2024 году составит 6,5–7,0%, Но накануне ЦБ допустил превышение этого уровня.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии прогноза. Ухудшение прогноза в ведомстве связали с «более быстрым, чем ожидалось ростом доходов населения».