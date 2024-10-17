Оператор карт «Мир» запустит новую технологию оплаты

Национальная система платежных карт, которая является оператором карт «Мир», разработала новое решение для оплаты покупок с помощью смартфонов на Android и iOS.

Решение реализовано на технологии Bluetooth, которая позволяет проводить бесконтактную оплату в малом радиусе действия относительно терминала оплаты, пишет РБК. Такой способ обеспечивает проведение платежей по карте «Мир» на iPhone без использования Apple Pay.

Сервис получит название «Волна», он будет работать как онлайн, так и без интернета. Для работы этой технологии понадобятся специальные платежные терминалы нового вида, которые ее поддерживают.

В отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, отмечают разработчики. Заинтересованность в технологии уже подтвердили около 20 российских банков.