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Можно ли есть мороженное, когда болит горло

Источник:
«Газета.ру»
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Мороженое не приводит к боли в горле и может даже облегчить ее, рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Само по себе мороженое не приводит к боли в горле, ее вызывают вирусы и бактерии. Есть мороженое во время болезни можно: это не избавит от инфекции, но исследования показывают, что мороженое уменьшает выраженность боли», — сказала Марнова «Газете.ру».

Врач отметила, что в целом врачи не против мороженого при боли в горле. «При этом кому-то будет легче от мороженого, а кому-то от чая с медом, нужно ориентироваться на свои ощущения», — предупредила она.

По словам Марновой, в Советском Союзе детям часто давали мороженое после этой операции, чтобы снизить риск кровотечения. Но недавнее исследование показало, что мороженое не влияет ни на уровень боли, ни на риск кровотечения из послеоперационной раны, уточнила она.

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