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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ростех рассказал o неуязвимости ракеты «Изделие 305». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Канал управления легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) «Изделие 305» за время ее применения в спецоперации ни разу не был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы противника — она всегда поражает цель, сообщила пресс-служба Ростеха.

«Изделие 305» оказалось одним из наиболее удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне СВО. Ракета сочетает снайперскую точность и гибкость применения, а также мощную боевую часть. Это позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, различные сооружения, доты и плавсредства, рассказали в пресс-службе.

Ракета может применяться в нескольких режимах. Режим «выстрелил-забыл» позволяет системе самонаведения захватить цель, пока она еще находится на пилоне вертолета, после пуска боеприпас работает автономно. 

В режиме телеуправления ракета запускается по координатам — сначала она летит в инерциальном режиме, а при сближении с целью включается головка самонаведения, изображение с которой передается на экран оператора в кабине вертолета.

В третьем варианте применения вертолет выпускает боеприпас в инерциальном режиме по ориентировочным координатам цели. «За несколько километров до предполагаемой конечной точки головка самонаведения передает оператору изображение местности на пульт. Оператор определяет конкретную цель, ЛМУР захватывает ее и поражает, уточнили в Ростехе.

Ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 километра. Развивает скорость до 230 метров в секунду. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 килограммов и тепловизионной головкой самонаведения.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам