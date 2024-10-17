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Сервис Speedtest оказался под угрозой блокировки

Источник:
«Известия»
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Международная академия связи предложила запретить в России сервис для измерения скорости интернета Speedtest, который принадлежит американскому разработчику Ookla.

Президент Международной академии связи Анастасия Оситис заявила, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Speedtest якобы помогает Соединенным Штатам создать глобальную систему тестового контроля сетей связи.

Сервис позволяет собирать информацию о сетях. Теоретически такие данные могут быть использованы для организации кибератак. Оситис подчеркнула, что сервис является механизмом «колониальной зависимости».

Представители Международной академии связи порекомендовали операторам связи и отечественным компаниям удалить продукт Ookla и перейти на российские аналоги, например, «ПроСеть» или «Линкметр».

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Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам