Сервис Speedtest оказался под угрозой блокировки

Международная академия связи предложила запретить в России сервис для измерения скорости интернета Speedtest, который принадлежит американскому разработчику Ookla.

Президент Международной академии связи Анастасия Оситис заявила, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Speedtest якобы помогает Соединенным Штатам создать глобальную систему тестового контроля сетей связи.

Сервис позволяет собирать информацию о сетях. Теоретически такие данные могут быть использованы для организации кибератак. Оситис подчеркнула, что сервис является механизмом «колониальной зависимости».

Представители Международной академии связи порекомендовали операторам связи и отечественным компаниям удалить продукт Ookla и перейти на российские аналоги, например, «ПроСеть» или «Линкметр».