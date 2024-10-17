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Экс-солист One Direction Лиам Пейн умер, упав с третьего этажа

Источник:
Sibnet.ru
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Лиам Пейн
Фото: Ashley Newby / CC BY 2.0

Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн умер, упав с третьего этажа в отеле Буэнос-Айреса. Ему был 31 год.

Сотрудник отеля Casa Sur Palermo позвонил в 911 и попросил прислать полицию и врачей из-за агрессивного гостя, «переборщившего с наркотиками и алкоголем», который устроил дебош в номере, пишет La Nacion.

Врачи, прибывшие на вызов через семь минут, обнаружили Пейна во внутреннем дворе отеля, но им не удалось спасти музыканта.

«К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. У него был перелом основания череп», — рассказал порталу TN глава службы скорой помощи Крессенти.

Бойз-бенд One Direction был образована на шоу The X-Factor в 2010 году. Группа распалась в 2016 году, после Пейн начал выступать сольно.

Певец приехал в Аргентину на концерт своего друга и еще одного экс-участника One Direction Найла Хорана. В одном из интервью в 2021 году Пейн поделился, что боролся с депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями.

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Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
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