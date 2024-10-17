Володин выступил против набора учителей и врачей из мигрантов

Сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в России в упрощенном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы попросил Минтруд обосновать список профессий, по которым предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов. И мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что в решении проблемы дефицита кадров в здравоохранении сейчас уповают на привлечение в медицину мигрантов. «А целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов?» — сказал Володин.

«Или, может быть, сделать все, для того чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию. И почему они не идут. А у нас министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — добавил спикер Госдумы.