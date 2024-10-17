Харрис пообещала в случае избрания отказаться от курса Байдена

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать президентский курс Джо Байдена.

«Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», — приводит ТАСС слова Харрис, сказанные ей в интервью телеканалу Fox News.

Она пояснила, что «большая часть ее карьеры пришлась не на Вашингтон», в отличие от Байдена. Вице-президент также утверждает, что представляет «новое поколение лидеров».

Ранее в интервью телекомпании ABC Харрис спросили, что бы она сделала иначе, чем Байден. Вице-президент ответила, что ей ничего не приходит на ум.