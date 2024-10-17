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Рособрнадзор пообещал поэтапную реформу ЕГЭ

Источник:
«Российская газета»
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Большинство экспертов считают, что достойной альтернативы ЕГЭ на сегодня нет, сообщили в Рособрнадзоре, пообещав совершенствовать экзамен.

Комитет Государственной Думы по просвещению ранее отклонил законопроект об отмене ЕГЭ, до этого документ не поддержали в правительстве. Но депутаты его все же рассмотрят его пленарном заседании Госдумы.

«С самого начала существования ЕГЭ формируются различные точки зрения, а также регулярно поступают предложения об отмене экзамена», — сказала «Российской газете» заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, ведомство готово к обсуждению любых инициатив, связанных с организацией и проведением ЕГЭ. «Мы готовы услышать и рассмотреть любые замечания, в том числе критические, и учесть конструктив для внесения изменений в существующую модель экзамена», — отметил Круглицкий.

Эксперты Рособрнадзора в течение месяца собирали предложения по совершенствованию ЕГЭ. «Всего поступило 926 предложений. Наиболее конструктивные предложения были взяты в проработку и будут реализованы поэтапно», — пообещал замглавы Рособрнадзора.

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