«План победы» над Россией, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной раде, не приведет к изменению политики Запада по отношению к украинскому конфликту, считает московский корреспондент The Times Марк Беннеттс.

«Едва ли его выступление изменит позицию западных политиков, когда до выборов в США остается всего несколько недель», — полагает журналист.

По его словам, ранее проект «плана» был прохладно принят западными лидерами, а в Вашингтоне не увидели в нем стратегии. В целом на Западе его оценили, как набор уже многократно озвученных просьб по передаче Киеву больше вооружений.

«План победы» Зеленского включает немедленного приглашения Украины в НАТО, разрешение бить западным оружием вглубь России, помощь в поражении российской авиации.

Он предусматривает размещение на Украине «неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии экономики. «План победы» также включает секретные пункты, о которых тайно уведомили только крупнейшие страны НАТО.