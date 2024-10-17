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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

«План победы» Зеленского прохладно приняли на Западе

Источник:
The Times
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«План победы» над Россией, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной раде, не приведет к изменению политики Запада по отношению к украинскому конфликту, считает московский корреспондент The Times Марк Беннеттс.

«Едва ли его выступление изменит позицию западных политиков, когда до выборов в США остается всего несколько недель», — полагает журналист.

По его словам, ранее проект «плана» был прохладно принят западными лидерами, а в Вашингтоне не увидели в нем стратегии. В целом на Западе его оценили, как набор уже многократно озвученных просьб по передаче Киеву больше вооружений.

«План победы» Зеленского включает немедленного приглашения Украины в НАТО, разрешение бить западным оружием вглубь России, помощь в поражении российской авиации.

Он предусматривает размещение на Украине «неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии экономики. «План победы» также включает секретные пункты, о которых тайно уведомили только крупнейшие страны НАТО. 

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

Uynachalnica

Хлеб, конечно, избыточно! Только, тот хлеб давно уже не хлеб. А после "аномальности" и совсем несъедобным...