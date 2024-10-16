Найден мужчина с тремя пенисами

Мужчину с тремя пенисами обнаружили в Британии, он завещал свое тело ученым, в итоге исследователи сделали неожиданное открытие, проводя аутопсию после смерти британца.

Исследование тела показало, что 78-летний мужчина имеет редкую врожденную аномалию — трифаллию. Она подразумевает утроения стволов полового члена, говорится в статье ученых, опубликованной Journal of Medical CaseReports.

Однако наличие трех пенисов не приводило к серьезным затруднениям в жизни британца — дело в том, что два дополнительных органа были очень маленькие и «прятались» в мошоночном мешке.

Все три пениса имели общую уретру, которая проходила через вторичный пенис, а затем через первичный. Ученые считают, что из-за необычного строения гениталий он мог чаще сталкиваться с инфекциями мочевыводящих путей, а также страдать эректильной дисфункцией.

Развитие лишних половых членов встречается у одного из пяти-шести миллионов новорожденных, однако в основном они дублируются. Случай с британцем — всего лишь второй задокументированный в истории, в 2021 году трифаллию диагностировали мальчику в Ираке.