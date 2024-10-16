Астрономы попытались подслушать переговоры инопланетян

Международный коллектив астрономов провел первые в истории длительные поиски радиосигналов, которыми могут обмениваться потенциально обитаемые планеты в звездной системе TRAPPIST-1.

«Прослушка» длились 28 часов, сообщила пресс-служба Института поиска внеземных цивилизаций SETI. Исследователи отметили, что из-за низкого порога чувствительности датчиков они могли фиксировать только очень мощные сигналы.

Эксперимент проводился на наземном радиотелескопе ATA, который активно используется для радиоастрономических наблюдений, а также для поисков внеземных цивилизаций. Всего удалось перехватить около 6 миллионов сигналов.

Из них астрономы выделили около 11 тысяч, которые впоследствии детально изучили. Особый интерес вызвали сигналы, пойманные в момент «противостояния» планет в системе TRAPPIST-1 — такая позиция идеальна для космической связи.

Пока доказать техногенную природу сигналов не удалось, однако ученые продолжат эксперимент с более мощным радиотелескопом. Дело в том, что телескоп ATA способен фиксировать радиоимпульсы мощностью свыше 2 тераватт. Для сравнения — на Земле нет передатчиков подобной силы.