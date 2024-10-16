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Львы загрызли управляющую парка «Тайган»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла после нападения на нее львов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Женщина зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на нее, работница скончалась. Отмечается, что она проработала в парке 17 лет.

Пресс-служба парка уточнила, что погибла управляющая парком Леокадия Перевалова. Директор сафари-парка Олег Зубков добавил, что женщина была очень опытным сотрудником, проводила инструктажи для других работников.

«Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов. Здесь проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.

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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

pepelmetal

А когда-то укранацисты отрезали крымчан от света и воды, ой как они смеялись), пусть и теперь посмеются😂

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.