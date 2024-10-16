Львы загрызли управляющую парка «Тайган»

Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла после нападения на нее львов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Женщина зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на нее, работница скончалась. Отмечается, что она проработала в парке 17 лет.

Пресс-служба парка уточнила, что погибла управляющая парком Леокадия Перевалова. Директор сафари-парка Олег Зубков добавил, что женщина была очень опытным сотрудником, проводила инструктажи для других работников.

«Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов. Здесь проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.