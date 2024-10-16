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Запад отказал Зеленскому во всех просьбах

Источник:
Sibnet.ru
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали во всех его просьбах во время визита в Европу.

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что западные партнеры не дали ему разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Зеленский также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в НАТО.

«Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом», — подчеркнул британец.

Кроме этого, союзники Киева подтвердили, что не смогут нарастить поставки вооружений ВСУ. Так, официальные Берлин и Лондон заявили, что у них закончились системы вооружения, которые можно передать Украине.

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