Солнечный ветер раскачает магнитосферу Земли

Магнитосфера Земли раскачается из-за аномальной активности солнечного ветра, прогнозируют специалисты центра погоды «Фобос».

Планета в ближайшие сутки пройдет через поток быстрого солнечного ветра. В результате может возникнуть возбуждение земной магнитосферы. В свою очередь, это вызовет магнитную бурю, говорится в прогнозе.

Ученые также указали на две активные группы солнечных пятен, вышедших на уровень формирования вспышек М класса. Это четвертый из пяти возможных уровней, он уступает только максимальному X классу.

При этом вероятность значительного влияния этих пятен на Землю пока что мала, добавили специалисты.