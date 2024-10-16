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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Солнечный ветер раскачает магнитосферу Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Магнитосфера Земли раскачается из-за аномальной активности солнечного ветра, прогнозируют специалисты центра погоды «Фобос».

Планета в ближайшие сутки пройдет через поток быстрого солнечного ветра. В результате может возникнуть возбуждение земной магнитосферы. В свою очередь, это вызовет магнитную бурю, говорится в прогнозе.

Ученые также указали на две активные группы солнечных пятен, вышедших на уровень формирования вспышек М класса. Это четвертый из пяти возможных уровней, он уступает только максимальному X классу.

При этом вероятность значительного влияния этих пятен на Землю пока что мала, добавили специалисты.

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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

pepelmetal

А когда-то укранацисты отрезали крымчан от света и воды, ой как они смеялись), пусть и теперь посмеются😂

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.