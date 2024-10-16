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Назван лучший способ подружить кошку с собакой

Источник:
The Guardian
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Отношения собак и кошек в одном доме зависят от того, как именно их познакомили, выяснили специалисты организации Dogs Trust, которые провели масштабное исследование с участием 4500 домашних питомцев.

Результаты исследования были представлены на конференции New Scientist Live 2024 в Британии. Ключевое правило, которое позволяет сдружить кошек и собак — знакомить их постепенно, минимизируя вероятность конфликтов.

Согласно наблюдениям, 90% щенков обычно не в восторге от кошек при первой встрече. Чтобы сделать питомцев друзьями, необходимо показывать их друг другу, а затем снова разделять. Так они привыкают к «соседу» по квартире.

Идеальный возраст собаки для знакомства с кошкой — до 12 недель. Кроме этого, для кошки желательно создать место, недоступное щенку. В этом случае она будет чувствовать себя в безопасности и с большим желанием пойдет на контакт.

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Наука #Наука #Звери
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