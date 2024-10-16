Выпущена операционная система Android 15

Google выпустила первый стабильный билд операционной системы Android 15. Первыми ее получили смартфоны Google Pixel, сообщается в блоге компании.

Обновиться до Android 15 могут владельцы смартфонов линеек Pixel 6, 7, 8 и 9. Что касается других устройств, то развертывание операционной системы будет происходить постепенно и завершится уже в следующем году.

Одним из главных нововведений Android 15 стало «Частное пространство» для приложений. Оно представляет собой скрытую область, доступ к которой можно ограничить отдельной учетной записью Google и индивидуальным методом разблокировки.

Добавлены функции «Обнаружение кражи», «Офлайн-устройство» и «Удаленная блокировка». Смартфон автоматически заблокируется, если его вырвали из рук владельца. При необходимости его можно удаленно заблокировать даже без использования аккаунта Google.

Улучшена защита от сброса до заводских настроек, что усложняет кражу данных без пароля учетной записи Google. При изменении настроек «Поиск телефона» или удаления SIM-карты потребуется авторизация через PIN-код, пароль или биометрию.

Добавлен новый дизайн панели управления яркостью и громкостью, обновлена система виджетов, позволяющая добавлять их на главный экран одним касанием. Улучшен процесс выбора обоев, появилась возможность закреплять панель задач при открытых приложениях.