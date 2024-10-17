НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

Источник:
Sibnet.ru
156 2

Режиссер фильма «Я, робот» Алекс Пройас увидел сильное сходство между эстетикой картины и новыми продуктами Tesla, которые представил Илон Маск.

Маск на конференции We Robot продемонстрировал беспилотное такси Tesla Cybercab и автобус Robovan и андроиды Optimus.

«Эй, Илон, а ты бы не мог вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — написал Пройас в соцсети X и приложил коллаж-сравнение, на котором представил кадры из фильма и новые модели компании Маска.

Фото: © @alex_proyas

«Я, робот» (I, Robot) — фильм 2004 года, поставленный по мотивам произведений Айзека Азимова («Три закона робототехники»). Главную роль сыграл Уилл Смит. Картина была номинирована на «Оскар» за визуальные эффекты. 

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Shaman ответил про водку «Я русский»
Бросившего в снег сына блогера Косенко обвинили по двум статьям УК
Спевший с P. Diddy Тимати высказался о скандале вокруг рэпера
Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
Запад обсудит новую стратегию в отношении России
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
49
Казахстан отказался вступать в БРИКС
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
38
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН
31
Украина потеряла 90% тепловой электрогенерации