Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

Режиссер фильма «Я, робот» Алекс Пройас увидел сильное сходство между эстетикой картины и новыми продуктами Tesla, которые представил Илон Маск.

Маск на конференции We Robot продемонстрировал беспилотное такси Tesla Cybercab и автобус Robovan и андроиды Optimus.

«Эй, Илон, а ты бы не мог вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — написал Пройас в соцсети X и приложил коллаж-сравнение, на котором представил кадры из фильма и новые модели компании Маска.

Фото: © @alex_proyas

«Я, робот» (I, Robot) — фильм 2004 года, поставленный по мотивам произведений Айзека Азимова («Три закона робототехники»). Главную роль сыграл Уилл Смит. Картина была номинирована на «Оскар» за визуальные эффекты.