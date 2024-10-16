Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы» над Россией. Кремль в ответ предложил «протрезветь».

«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. Первый предполагает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта с Россией, что станет «свидетельством решимости» Запада, приводит издание «Страна» слова украинского лидера.

Второй пункт плана — снятие Западом ограничений на удары вглубь России и продолжение «операций» на ее территории. В него входят также «совместное с партнерами» поражение российской авиации, а также доступ к западной развединформации.

Третий пункт — размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для ее защиты от любой военной угрозы.

В-четвертых, Зеленский потребовал от Запада усиления антироссийских санкций и помощи в развитии украинского стратегически-экономического потенциала.

Пятый пункт «плана победы» предполагает, что украинские солдаты будут участвовать в укреплении обороны НАТО и даже смогут заменить американский контингент на территории европейских стран.

По словам Зеленского, у «плана» также есть три тайных дополнения, — их Киев передал партнерам и обнародовать не будет.

Реакция Москвы

Для мирного урегулирования конфликта властям Украины нужно «протрезветь» и осознать причины, которые привели к нынешнему кризису, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Но в целом, вы знаете, уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом"», — отметил Песков.