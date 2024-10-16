Chrome отключит блокировщик рекламы uBlock Origin

Браузер Google Chrome начал поэтапный отказ от блокировщика рекламы uBlock Origin. Разработчик расширения сообщил в соцсети X, что Chrome автоматически отключает расширение, поскольку оно больше не поддерживается.

Изменения происходят в связи с переходом Google Chrome на Manifest V3, новую спецификацию расширения. Чтобы обойти ограничение, выпущена урезанная версия расширения uBlock Origin Lite с поддержкой Manifest V3, однако его возможности существенно ограничены.

Дело в том, что спецификация Manifest V3 накладывает ограничения на API Declarative Net Request, используемый расширениями для блокировки рекламы. Google планирует полное развертывание Manifest V3 в начале 2025 года.

На сегодня более 93% активно поддерживаемых расширений в Chrome Web Store уже используют Manifest V3. Интернет-магазин от Google в настоящее время выдает предупреждения, что uBlock Origin и другие расширения будут заблокированы.