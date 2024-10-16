НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Chrome отключит блокировщик рекламы uBlock Origin

Источник:
Sibnet.ru
199 1

Браузер Google Chrome начал поэтапный отказ от блокировщика рекламы uBlock Origin. Разработчик расширения сообщил в соцсети X, что Chrome автоматически отключает расширение, поскольку оно больше не поддерживается.

Изменения происходят в связи с переходом Google Chrome на Manifest V3, новую спецификацию расширения. Чтобы обойти ограничение, выпущена урезанная версия расширения uBlock Origin Lite с поддержкой Manifest V3, однако его возможности существенно ограничены.

Дело в том, что спецификация Manifest V3 накладывает ограничения на API Declarative Net Request, используемый расширениями для блокировки рекламы. Google планирует полное развертывание Manifest V3 в начале 2025 года.

На сегодня более 93% активно поддерживаемых расширений в Chrome Web Store уже используют Manifest V3. Интернет-магазин от Google в настоящее время выдает предупреждения, что uBlock Origin и другие расширения будут заблокированы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Обновление Windows 11 десятикратно замедлило скорость интернета
Советы Microsoft Copilot оказались смертельно опасны
МТС обязали снизить тарифы
Хакеры взломали мировой архив интернета
смотреть все
Хайтек #Интернет #Софт
Как сделать
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
25.09.24, 23:02
7137
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
19888
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
18783
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
28903
3
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
785693
2
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
28851
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
27958
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1237557
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
52768
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
50481
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
Запад обсудит новую стратегию в отношении России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

pepelmetal

А когда-то укранацисты отрезали крымчан от света и воды, ой как они смеялись), пусть и теперь посмеются😂

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам