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Обновление Windows 11 десятикратно замедлило скорость интернета

Источник:
Ithome.com
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Операционная система Windows 11 после обновления до версии 24H2 снижает скорость передачи файлов через SMB.

SMB (Server Message Block) — это протокол, позволяющий передавать файлы с компьютера на компьютер через интернет. После обновления некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с чрезвычайно медленными скоростями чтения и записи по протоколу SMB.

Так, владельцы WD MyCloud NAS утверждают, что гигабитное подключение теперь сильно ограничено и выдает всего 15 МБ/с. Скорее всего, в 24H2 присутствуют некорректные настройки SMB.

Попытки пользователей перенести настройки SMB из предыдущей версии операционной системы не дали никакого эффекта. Microsoft проблему пока не комментирует.

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pepelmetal

Всё больше и больше поражаюсь твоим "познаниям" и "умозаключениям"

mosquito__2010

разумеется не арестуют. мус такое же фуфло как и твои фейки

pepelmetal

А когда-то укранацисты отрезали крымчан от света и воды, ой как они смеялись), пусть и теперь посмеются😂

колобок11

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