Обновление Windows 11 десятикратно замедлило скорость интернета

Операционная система Windows 11 после обновления до версии 24H2 снижает скорость передачи файлов через SMB.

SMB (Server Message Block) — это протокол, позволяющий передавать файлы с компьютера на компьютер через интернет. После обновления некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с чрезвычайно медленными скоростями чтения и записи по протоколу SMB.

Так, владельцы WD MyCloud NAS утверждают, что гигабитное подключение теперь сильно ограничено и выдает всего 15 МБ/с. Скорее всего, в 24H2 присутствуют некорректные настройки SMB.

Попытки пользователей перенести настройки SMB из предыдущей версии операционной системы не дали никакого эффекта. Microsoft проблему пока не комментирует.