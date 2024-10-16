Казахстан отказался вступать в БРИКС

Казахстан не будет подавать заявку в БРИКС, поскольку президент страны Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как «универсальной организации», заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, но, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, приводит TengriNews слова Уали.

По его словам, соответствующие предложения рассматриваются главой государства с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы», сообщил Уали.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

О желании присоединиться к БРИКС заявили Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. Ожидается, что дальнейшее расширение группы будет обсуждаться на саммите, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.