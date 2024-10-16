Эксперт спрогнозировала пик респираторных заболеваний

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России придется на конец декабря или новогодние праздники, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сбить волну простуд помог необычно теплый сентябрь. «У нас было затянувшееся лето, и потому эпидемический сезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки», — рассказала эксперт «Российской газете».

По данным на 15 октября, ОРВИ за последнюю неделю заболело 807 тысяч человек, а ковидом — 30 тысяч. Уже две недели кривая заболеваемости не только не растет, но даже немного сползла вниз — на 5%.

Тем не менее, ни ОРВИ, ни грипп никуда не денутся: подъем будет, хотя каких-то неприятных сюрпризов в этом году эпидемиологи не ждут. В стране циркулируют старые, хорошо известные штаммы, знакомые нашему иммунитету.

«У заболевших по-прежнему преобладают риновирус, аденовирус, прочие "сезонные" возбудители. Заболеваемость ковидом остается на уровне 30 тысяч случаев за неделю, и это на порядок меньше того, что мы имели в предыдущие волны, связанные с омикроном», — отметил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.