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Турция сократит число отелей с системой «все включено»

Источник:
Turkiye
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Гостиниц в Турции, работающих по системе «все включено», должно стать меньше, считают представители турецкого туристического бизнеса.

Система «все включено» выродилась в «потребительский терроризм», заявил газете Turkiye один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата.

По его словам, all inclusive приводит к порче огромных объемов продуктов, которые не удается реализовать в гостиницах. С каждой тарелки в среднем выбрасывается 200-400 граммов еды. В итоге туристический бизнес Турции ежегодно теряет 50 миллиардов лир (около 1,4 миллиарда долларов).

Коркутата полагает, что в дальнейшем отели перейдут на новую схему питания отдыхающих. Туристов будут отвозить в рестораны, с которыми заключены договоры.

Дискуссия об отмене или пересмотре системы «все включено» в Турции с каждым годом становится все более жесткой. 

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Жизнь #Туризм
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