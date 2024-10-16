Турция сократит число отелей с системой «все включено»

Гостиниц в Турции, работающих по системе «все включено», должно стать меньше, считают представители турецкого туристического бизнеса.

Система «все включено» выродилась в «потребительский терроризм», заявил газете Turkiye один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата.

По его словам, all inclusive приводит к порче огромных объемов продуктов, которые не удается реализовать в гостиницах. С каждой тарелки в среднем выбрасывается 200-400 граммов еды. В итоге туристический бизнес Турции ежегодно теряет 50 миллиардов лир (около 1,4 миллиарда долларов).

Коркутата полагает, что в дальнейшем отели перейдут на новую схему питания отдыхающих. Туристов будут отвозить в рестораны, с которыми заключены договоры.

Дискуссия об отмене или пересмотре системы «все включено» в Турции с каждым годом становится все более жесткой.