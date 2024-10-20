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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России

Источник:
Military Watch Magazine
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Запад неявно признает, что Украина движется к проигрышу, а что делать с победой России — не знает, приводит американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) мнение западных политиков.

На фоне неуклонно растущих проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском и в Донбассе, а также сомнений в готовности Запада материально поддерживать украинское государство, бывший глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак изложил возможную политику сдерживания России.

«Если они нападут хотя бы на пядь литовской территории, ответ последует незамедлительно. Не в тот же день, а в ту же минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 километров. Мы напрямую ударим по Санкт-Петербургу», — заявил Анджейчак, отметив, что «Россия должна понять, что нападение на Польшу или страны Прибалтики будет означать ее конец».

По мнению MWM, даже в Польше, занимающей одну из самых жестких антироссийских позиций, формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери Украины. Это говорит о пессимизме, охватившем Запад относительно перспектив украинского конфликта, отмечает издание.

Заявление Анджейчака свидетельствует о том, что Украина движется к проигрышу, в связи с чем оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО, поскольку украинская территория в будущем окажется в сфере влияния России, поясняет журнал.

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