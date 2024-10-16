Квоту на проживание мигрантов в России урезали почти вдвое

Российское правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году — почти вдвое меньше, чем в 2024 году.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — приводит ТАСС соответствующий документ.

В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.

Следственный комитет РФ ранее сообщил о резком росте преступлений, совершенных иностранцами. «На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

По данным ООН на 2020 год, по числу иммигрантов Россия занимает четвертое место в мире (11,58 миллиона человек или 7,9 % населения). Впереди — США, Германия и Саудовская Аравия.