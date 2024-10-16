Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании правительства заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует помнить, что еврейское государство было создано на основании решения ООН.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен освобождать себя от решений ООН», — приводит слова Макрона издание Parisien.

Это заявление прозвучало на фоне израильской военной операций против шиитского движения «Хезболлах». Танки армии обороны Израиля ранее ворвались на базу миротворческих сил ООН на юге Ливана.

Макрон имел в виду голосование Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года за раздел Палестины на еврейское и арабское государства.

В ответ канцелярия Нетаньяху распространила «Напоминание президенту Франции». В нем говорится, что «Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции».