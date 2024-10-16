НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН

Источник:
Parisien
726 23

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании правительства заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует помнить, что еврейское государство было создано на основании решения ООН.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен освобождать себя от решений ООН», — приводит слова Макрона издание Parisien.

Это заявление прозвучало на фоне израильской военной операций против шиитского движения «Хезболлах». Танки армии обороны Израиля ранее ворвались на базу миротворческих сил ООН на юге Ливана.

Макрон имел в виду голосование Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года за раздел Палестины на еврейское и арабское государства.

В ответ канцелярия Нетаньяху распространила «Напоминание президенту Франции». В нем говорится, что «Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции».

 

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Кремль рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Трамп напугал началом третьей мировой войны в ближайшие месяцы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Российские войска начали масштабное наступление
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Обсуждение (23)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
37
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
34
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
31
Российские войска начали масштабное наступление
26
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20