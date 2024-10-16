ФАС посчитала аномально высокой наценку на хлеб в магазинах

Торговые сети устанавливают аномально высокую наценку на хлеб, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб — это избыточно, на наш взгляд», — цитирует ТАСС Шаскольского.

По его словам, высокая наценка на хлеб стала особенностью политики торговых сетей. «На социально значимые товары не должно быть такой наценки. Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя», — подчеркнул Шаскольский.

Ранее служба проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях России («Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит») и выявила высокие средние наценки — 60% в среднем, а в некоторых случаях наценка превышала 100%.