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ФАС посчитала аномально высокой наценку на хлеб в магазинах

Источник:
ТАСС
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Торговые сети устанавливают аномально высокую наценку на хлеб, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб — это избыточно, на наш взгляд», — цитирует ТАСС Шаскольского.

По его словам, высокая наценка на хлеб стала особенностью политики торговых сетей. «На социально значимые товары не должно быть такой наценки. Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя», — подчеркнул Шаскольский.

Ранее служба проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях России («Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит») и выявила высокие средние наценки — 60% в среднем, а в некоторых случаях наценка превышала 100%.

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-Керя-

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Удавиков

люди - это первая нефть, а не вторая, поборы, поборы и ещё раз поборы

pepelmetal

Всё больше и больше поражаюсь твоим "познаниям" и "умозаключениям"

mosquito__2010

разумеется не арестуют. мус такое же фуфло как и твои фейки