Украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянске

Областная военная администрация (ОВА) Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из города Купянска.

«Нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — приводит РИА Новости слова главы ОВА Олега Синегубова, сказанные им в эфире украинского телемарафона.

По его словам, эвакуация населения из Купянска проводится из-за ухудшения военной ситуации, а также «в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона».

Купянск находится недалеко от границ с Белгородской областью и ЛНР. Минобороны РФ заявило о приближении к городу российских войск.

Синегубов сообщил, что в Купянске и окрестностях сейчас находится 4 тысяч человек. По данным на январь 2022 года, в нем проживало 27 тысяч человек.