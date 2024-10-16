Натан покаялся за интрижку с Лерчек и решил спасать семью

Певец Натан обратился к поклонникам и рассказал всю правду об отношениях с блогером Лерчек на проекте «Звезды в джунглях».

По словам артиста, у него действительно образовалась взаимная симпатия с Лерчек, поэтому они не могли на проекте этого скрыть.

«Находясь 24/7 в определенных условиях, наступает дикая шизофрения, и ты уже перестаешь осознавать, где реальность, а где нет. Теряешь контроль и ведешь себя как животное. Это то, что произошло со мной», — сказал Натан в видеообращении в телеграм-канале.

Как началась интрижка Натана и Лерчек

Артист сказал, что сильно огорчен своим поведением и жалеет о случившемся. Также Натан сообщил, что будут делать все для восстановления семьи, поскольку причинил огромную роль жене, которую очень любит.