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Натан покаялся за интрижку с Лерчек и решил спасать семью

Источник:
Sibnet.ru
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Натан в шоу «Звезды в джунглях»
Натан в шоу «Звезды в джунглях»
Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Певец Натан обратился к поклонникам и рассказал всю правду об отношениях с блогером Лерчек на проекте «Звезды в джунглях».

По словам артиста, у него действительно образовалась взаимная симпатия с Лерчек, поэтому они не могли на проекте этого скрыть.

«Находясь 24/7 в определенных условиях, наступает дикая шизофрения, и ты уже перестаешь осознавать, где реальность, а где нет. Теряешь контроль и ведешь себя как животное. Это то, что произошло со мной», — сказал Натан в видеообращении в телеграм-канале.

Как началась интрижка Натана и Лерчек

Артист сказал, что сильно огорчен своим поведением и жалеет о случившемся. Также Натан сообщил, что будут делать все для восстановления семьи, поскольку причинил огромную роль жене, которую очень любит.

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Культгид #Светская хроника #Мир ТВ
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