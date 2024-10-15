Солнце «выстрелило» красивым протуберанцем. ВИДЕО

Ученые зафиксировали выброс красивого протуберанца в западной части Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«К югу от экватора произошла дестабилизация исключительно крупного протуберанца, движение которого наблюдалось в оптимальной проекции сбоку на краю диска. Не вполне понятно, что спровоцировало данное событие», — говорится в сообщении астрономов.

Отмечается, что зафиксированный выброс стал одним из самых впечатляющих в текущем солнечном цикле. Выбросы протуберанцев считаются одними из самых эффектных событий на Солнце, некоторые даже получают собственные имена.

Сам протуберанец представляет собой «облако» плотного холодного газа, которое парит над солнечной поверхностью на высоте в несколько тысяч километров, поддерживаемое линиями магнитного поля.