Microsoft признала проблему неудаляемого мусора в Windows

Microsoft подтвердила наличие неудаляемого мусора в операционной системе Windows 11, который появляется после обновления.

Ранее пользователи, установившие обновление 24H2, обратили внимание, что после этого на их компьютерах появились неудаляемые файлы общим объемом около 9 гигабайт, пишет издание Neowin.

Представители Microsoft отметили, что при очистке диска после обновления некоторые или все файлы удаляются правильно, освобождая дисковое пространство, как и ожидалось. Однако в некоторых случаях старые данные могут остаться на диске.

Компания обещала расследовать причину появления лишних файлов и в ближайшее время сообщить пользователям Windows 11 о результатах. Соответствующая информация уже доступна на сайте Microsoft.