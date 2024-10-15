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Microsoft признала проблему неудаляемого мусора в Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft подтвердила наличие неудаляемого мусора в операционной системе Windows 11, который появляется после обновления.

Ранее пользователи, установившие обновление 24H2, обратили внимание, что после этого на их компьютерах появились неудаляемые файлы общим объемом около 9 гигабайт, пишет издание Neowin.

Представители Microsoft отметили, что при очистке диска после обновления некоторые или все файлы удаляются правильно, освобождая дисковое пространство, как и ожидалось. Однако в некоторых случаях старые данные могут остаться на диске.

Компания обещала расследовать причину появления лишних файлов и в ближайшее время сообщить пользователям Windows 11 о результатах. Соответствующая информация уже доступна на сайте Microsoft.

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