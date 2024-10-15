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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина потеряла 90% тепловой электрогенерации

Источник:
Sibnet.ru
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Почти 90% всей тепловой электрогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Уничтожено или повреждено почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель — дать этим общинам альтернативные источники поставок тепла и электричества», — написал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что все ТЭС и крупнейшие ГЭС в стране уничтожены. Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк посоветовал гражданам подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.

По прогнозам специалистов, в осенне-зимний период на Украине уже при нулевой температуре отключения электроэнергии будут достигать 8-10 часов в сутки, при температуре минус 10 градусов света не будет по 18 часов.

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Тема: Военная операция на Украине
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