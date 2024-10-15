НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам проиндексируют пособие по безработице

Источник:
РИА Новости
317 0

Пособие по безработице в 2025 году вырастет на 7,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Размер таких выплат в будущем году составит 14 742 рубля.

Минимальный размер пособия назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ВТБ введет разблокировку приложения картой
Персональный QR-код создадут для покупок
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
МТС обязали снизить тарифы
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Российские войска начали масштабное наступление
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
Обсуждение (0)
Картина дня
Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание
Дачную амнистию распространили на хозяйственные постройки
Россиянам проиндексируют пособие по безработице
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
34
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
34
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
31
Российские войска начали масштабное наступление
22
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20