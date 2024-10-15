Россиянам проиндексируют пособие по безработице

Пособие по безработице в 2025 году вырастет на 7,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Размер таких выплат в будущем году составит 14 742 рубля.

Минимальный размер пособия назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.