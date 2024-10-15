Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон пытался заверить российского президента Владимира Путина в невступлении Украины в НАТО «в ближайшем будущем».

Такое заявление Джонсон сделал в ходе телефонной беседы с Путиным в конце января 2022 года, следует из мемуаров британского политика под названием Unleashed. Тогда Запад был обеспокоен стягиванием российских войск к украинской границе.

В книге Джонсон вспоминает, что в ответ на его реплики о недопустимости размещения российских военных на границе с Украиной, Путин ответил, что Москва имеет на это законное право из-за опасений, что Украина может присоединиться к западному военному блоку.

Премьер заявил Путину, что шансов на вступление Украины в НАТО нет — по крайней мере, в течение очень долгого времени. Он также отметил, что сам процесс представляется ему совершенно нереальным.