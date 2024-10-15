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Жители Забайкалья выстроились в 40‑километровый коридор ради бойца СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Жители поселка Зугмара Забайкальского края выстроились в 40-километровый коридор на похоронах бойца СВО, сообщается в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

Сюжет «Зайакалья» рассказывает о 25-летнем участнике СВО Артеме Дамбаеве. Он был контрактником с 2015 года.

Дамбаев погиб в марте 2022 года, в самом начале специальной военной операции. Он прикрыл отход танковой колонны и спас 150 сослуживцев.

Похороны военного состоялись в июне того же года. «Люди выстроились в живой коридор, протяженностью почти 40 километров — от Петровск-Забайкальского до Зугмары, а машину с гробом сопровождала колонна из 60 автомобилей», — говорится в закадровом тексте.

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