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Отец Маши Москалевой вышел на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Алексей Москалев
Фото: © кадр из видео ОВД-Инфо (признан иноагентом)

Отец нарисовавшей пацифистскую картинку школьницы Маши Москалевой Алексей Москалев освободился из колонии, где отбывал срок за дискредитацию российской армии, сообщил его адвокат Владимир Билиенко.

На выходе из колонии Москалева его встретила Маша. Отец и дочь тяжело переживали разлуку. Москалевы сейчас вернутся в Ефремов и первое время будут жить там, рассказал Билиенко.

Маша в апреле 2022 года нарисовала на уроке ИЗО картинку с антивоенным лозунгом, флагами России и Украины. После этого силовики обратили внимание на семью: сначала отца девочки оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации российской армии из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). В управлении СК по Тульской области сообщали, что ранее привлеченный к ответственности мужчина продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей».

В марте 2023 года мужчину поместили под домашний арест, а Машу — в реабилитационный центр. Позднее Машу передали матери, которая с ней не общалась более семи лет и жила со своей семьей под Тамбовом.

Москалева приговорили к двум годам колонии, рассмотрев дело за один день. Мужчина не присутствовал на объявлении приговора, он сбежал из-под домашнего ареста, однако через день его задержали в Белоруссии.

Апелляционный суд сократил приговор на два месяца — до года и десяти месяцев колонии. Москалев отбывал наказание в ИК-6 Новомосковска. По данным ОВД-инфо (включен в реестр иноагентов), Москалева как минимум пять раз подряд водворяли в ШИЗО: например, он облокотился на руку, сидя за столом.

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