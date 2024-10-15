ВТБ введет разблокировку приложения картой

ВТБ первым из российских банков представил функцию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-чипом.

Для восстановления доступа в личный кабинет «ВТБ Онлайн» теперь достаточно будет выбрать разблокировку по NFC и приложить карту к смартфону. Новая функция доступна для устройств Android 6.0 и более поздних версий.

После считывания карты клиент авторизуется в приложении, рассказал заместитель президента банка Георгий Горшков на полях Finopolis 2024. Раньше разблокировать доступ в личный кабинет можно было в отделении ВТБ, в банкомате или после звонка в call-центр.

Пока возможность разблокировки с помощью карты с NFC доступна только для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Однако вскоре она появится и для тех, чей аккаунт заблокировал банк при подозрении на взлом личного кабинета.