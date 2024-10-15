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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Как разбирают самолет на пшеничном поле. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Инженеры «Уральских авиалиний» продолжают демонтаж деталей и агрегатов с самолета Airbus А320, аварийно севшего в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре прошлого года — фото показала пресс-служба авиакомпании.

В первую очередь были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Полностью демонтированы: радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также демонтирована большая часть механизации крыла.

Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути, и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

Сам лайнер c бортовым номером RA-73805 исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат летной годности аннулирован.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, сел на поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа.

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Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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