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Персональный QR-код создадут для покупок

Источник:
Sibnet.ru
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Центральный Банк России изучит возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей.

Работать такой механизм будет следующим образом — клиент продемонстрирует QR-код при совершении покупки, продавец его сканирует. После этого автоматически совершается покупка, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что благодаря новому механизму процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее. Кроме того, с QR-кодом деньги клиента будут лучше защищены от краж.

Во втором квартале текущего года через СБП было оплачено 850 миллионов покупок на общую сумму 1,5 триллиона рублей. Воспользоваться сервисом было возможно в 1,8 миллиона магазинов и сервисных предприятий.

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Экономика #Деньги #Торговля
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