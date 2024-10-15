Обнаружена лодка, пропавшая более двух месяцев назад в Охотском море, из трех человек на борту выжил один мужчина.

Двое мужчин и 15-летний подросток 9 августа отправились на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалина, через некоторое время связь с судном пропала, его местонахождение было неизвестно, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным телеграм-канала Baza, у путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Это примерно в 800 километров от Охи, куда направлялись путешественники.

Выжил один мужчина, его брат и племянник погибли. Их тела были в лодке.

Пострадавший находится в шоковом состоянии, он потерял 50 килограммов. Мужчина рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она стала неуправляемой.