НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обнаружена пропавшая в Охотском море 67 дней назад лодка, один выжил

Источник:
Sibnet.ru
605 4
Спасение мужчины в Охотском море
Фото: © Дальневосточная транспортная прокуратура

Обнаружена лодка, пропавшая более двух месяцев назад в Охотском море, из трех человек на борту выжил один мужчина.

Двое мужчин и 15-летний подросток 9 августа отправились на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалина, через некоторое время связь с судном пропала, его местонахождение было неизвестно, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным телеграм-канала Baza, у путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Это примерно в 800 километров от Охи, куда направлялись путешественники.

Выжил один мужчина, его брат и племянник погибли. Их тела были в лодке.

Пострадавший находится в шоковом состоянии, он потерял 50 килограммов. Мужчина рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она стала неуправляемой.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Туристы попали под камнепад на Алтае, погибла девушка
Бросившего в снег сына блогера Косенко обвинили по двум статьям УК
Мощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Российские войска начали масштабное наступление
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
Обсуждение (4)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

"этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", но залезть в карман граждан...

Удавиков

люди - это первая нефть, а не вторая, поборы, поборы и ещё раз поборы

-Керя-

23 статья Конституции Российской федерациизащищает свободу и частную жизнь. Андрей Гурулёв Чиполино насмотрелся..

Nik3316

с учетом пошлин, утильсборов и прочей лабуды, государство уже имеет 50% от стоимости нового авто из-за...