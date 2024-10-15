Футбольный клуб «Сокол» решил нанять таролога

Казанский футбольный клуб «Сокол» открыл вакансию таролога с зарплатой более 300 тысяч рублей.

Вакансия размещена на портале hhru. В ней говорится, что в обязанности таролога входят помощь команде в настрое на игру и обеспечение благоприятного исхода финального матча сезона 18 октября 14:00 в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне.

От кандидата требуется опыт работы тарологом один-три года, знание основ астрологии и нумерологии, умение анализировать информацию и делать прогнозы, быть стрессоустойчивым и уметь работать в команде. Зарплата — от 300 тысяч рублей.

Таролог будет консультировать футболистов и тренеров, составлять игрокам индивидуальные прогнозы, проводить групповые сеансы для всей команды, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время него.

«Мы видим какое большое внимание приковано к теме таро, натальных карт и других эзотерических практик. Недавно сами мы делали натальную карту на нашего главного тренера Евгения Варламова, и удивились, что много совпало. Мы подумали, что это интересно, почему бы не попробовать. Мы в принципе такие новаторы во многом. Сейчас приходят отклики, уже более 170 их», — прокомментировал изданию «Подъем» PR-менеджер «Сокола» Артем Аксинин.

По его словам, зарплату тарологу будут платить без штрафов, даже если расклады не будут сбываться. «Мы понимаем, что это не решение задачи, здесь в первую очередь всё зависит от наших игроков, тренера и его тактики, но хотим попробовать», — отметил менеджер.