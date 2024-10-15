Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.

«Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства», — сказал Костин в интервью Reuters.

Два источника агентства в бразильском правительстве рассказали агентству, что президенту России отправили стандартное приглашение на участие в саммите «Большой двадцатки». Путин пока не подтверждал, что планирует присутствовать на мероприятии. В Москве заявили, что российский президент еще не принял решение о поездке на саммит в Бразилию.

Бразильский президент Лула да Силва осенью 2023 года заявил, что пока он занимает пост главы государства, Путин может «спокойно посещать» территорию его страны. Позже он уточнил, что решение о возможном аресте главы государства будет принимать суд, а не правительство.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года, примерно через год после начала СВО. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову обвинили в военном преступлении — депортации детей. Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль отклонил ордер МУС как «недействительный».

В сентябре Путин посетил с официальным визитом Монголию, которая также с 2002 года следует юрисдикции МУС. Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России по ордеру МУС энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.