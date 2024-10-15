НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Развод Shaman'а оставил у Собчак «противное и липкое ощущение»

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Ксения Собчак прокомментировала развод Ярослава Дронова (Shaman) с супругой, назвав его поступок с публичным освещением темы хвастовством и позированием.

«С одной стороны ну развелся и развелся, че бухтеть-то. С другой стороны — все это похоже на хвастовство и позирование, при том не кого-то, а главного патриотического певца Отечества — и это в Год семьи, и это в стране победивших традиционных ценностей, ай-яй», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Собчак также отметила, что развод Дронова оставил у нее противное и липкое ощущение.

Shaman 14 октября опубликовал в телеграм-канале фотографию свидетельства о расторжении брака, ранее он откровенно признался, что разводится с женой, пояснив, что это обоюдное решение.

В Сети тем временем ходят слухи, что причиной развода мог стать роман певца с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она, по совпадению, в дни заявлений Дронова о разводе делилась кадрами с роскошными букетами цветов. Также Мизулина и Дронов в последнее время часто появлялись вместе в соцсетях.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Shaman публично показал свидетельство о разводе
Выбран самый красивый мужчина в мире
Спевший с P. Diddy Тимати высказался о скандале вокруг рэпера
Жительница Алтайского края стала «вице-миссис Вселенная»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Российские войска начали масштабное наступление
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
МТС обязали снизить тарифы
Хакеры взломали мировой архив интернета
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Топ комментариев

Danilon

"этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", но залезть в карман граждан...

-Керя-

23 статья Конституции Российской федерациизащищает свободу и частную жизнь. Андрей Гурулёв Чиполино насмотрелся..

Удавиков

люди - это первая нефть, а не вторая, поборы, поборы и ещё раз поборы

Nik3316

с учетом пошлин, утильсборов и прочей лабуды, государство уже имеет 50% от стоимости нового авто из-за...