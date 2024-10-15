Развод Shaman'а оставил у Собчак «противное и липкое ощущение»

Ксения Собчак прокомментировала развод Ярослава Дронова (Shaman) с супругой, назвав его поступок с публичным освещением темы хвастовством и позированием.

«С одной стороны ну развелся и развелся, че бухтеть-то. С другой стороны — все это похоже на хвастовство и позирование, при том не кого-то, а главного патриотического певца Отечества — и это в Год семьи, и это в стране победивших традиционных ценностей, ай-яй», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Собчак также отметила, что развод Дронова оставил у нее противное и липкое ощущение.

Shaman 14 октября опубликовал в телеграм-канале фотографию свидетельства о расторжении брака, ранее он откровенно признался, что разводится с женой, пояснив, что это обоюдное решение.

В Сети тем временем ходят слухи, что причиной развода мог стать роман певца с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она, по совпадению, в дни заявлений Дронова о разводе делилась кадрами с роскошными букетами цветов. Также Мизулина и Дронов в последнее время часто появлялись вместе в соцсетях.