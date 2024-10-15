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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» начали неофициально показывать в кинотеатрах России спустя 10 дней после официального мирового релиза.

«Джокер: Безумие на двоих» стал продолжением фильма Тодда Филлипса, главную роль в обеих частях исполнил Хоакин Феникс. Роль возлюбленной Джокера сыграла Леди Гага.

По сюжету, Артур Флек после событий в первой фильме оказывается на принудительном лечении в больнице Аркхем. Именно там несостоявшийся комик встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

Несмотря на ажиотаж вокруг фильма, зрители не дают второй части «Джокера» высокие оценки. На момент публикации у «Безумия на двоих» рейтинг IMDb: 5.30.

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