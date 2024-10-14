Выпущен пушистый робот для снятия стресса. ФОТО

Компания Casio выпустила пушистого робота под названием Moflin, который напоминает гибрид хомяка и кролика. Зверек использует искусственный интеллект для формирования эмоциональной связи с человеком.

Moflin нужно держать на руках, прижимать к груди и использовать для эмоциональной разгрузки. При этом робот будет развивать эмоции и характер на основе взаимодействия с владельцем, уверяют разработчики.

Робота разработали в сотрудничестве с японским стартапом Vanguard Industries. Предзаказ на зверька уже открыт, продажи стартуют 7 ноября 2024 года. Стоимость Moflin — 59400 иен, что в пересчете на рубли составляет около 38 тысяч.

Зверек благодаря встроенному ИИ постепенно учится распознавать своего владельца и реагировать на него уникальными звуками и движениями. Его эмоциональное состояние можно оценить через специальное приложение.

Покупателям Moflin будет доступен в двух цветах — серый и коричневый. Чтобы зарядить «компаньона», его потребуется уложить в специальный «лежак», время автономной работы составляет около пяти часов.