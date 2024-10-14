Украинского шахматиста дисквалифицировали за мошенничество

Украинский шахматист Кирилл Шевченко, представляющий Румынию, дисквалифицирован на чемпионате Испании по шахматам за мошенничество.

Шевченко попал под подозрение после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира, пишет Chess.com. Организаторы обратили внимание, что украинец очень часто выходил в туалет и долго находился в закрытой кабинке.

При этом для посещений шахматист выбирал только одну кабинку. После завершения матчей в ней нашли телефон, которым предположительно пользовался Шевченко в ключевые моменты партии.

Отмечается, что рядом с телефоном была записка: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!». Организаторы после анализа пришли к выводу, что почерк на записке схож с почерком Шевченко.

В итоге оргкомитет соревнований дисквалифицировал Шевченко и аннулировал результаты двух сыгранных партий. Шахматист отрицает свою вину, однако подчинился решению и вернул призовые.