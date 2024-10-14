Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2024 года стали три работающих в США экономиста — Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон.

Премия вручена за «исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание», сообщается в пресс-релизе Шведской королевской академии наук.

Отмечается, что работы американских ученых позволили понять причины разницы в благосостоянии между различными странами, продемонстрировали «важность общественных институтов для преуспевания страны».

Американский экономист Дарон Аджемоглу и британский экономист Джеймс Робинсон — авторы вышедшего в 2012 году политэкономического бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Третий лауреат — британо-американский экономист Саймон Джонсон известен не только как автор публикаций в массовых СМИ, но и тем, что служил главным экономистом Международного валютного фонда.