Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий на длительный срок лишать прав водителей, использующих устройства для скрытия или маскировки автомобильных номеров.

Ранее за их сокрытие или намеренное видоизменение лишали прав на срок от одного до трех месяцев и штрафовали на 5 тысяч рублей. Теперь наказание будет предусматривать лишение прав от года до полутора, а за повторную езду со скрытыми номерами — на срок до 1,5 лет.

К материалам, которые скрывают номер, МВД относит искусственные или природные материалы. Если же есть специальное устройство, которое видоизменяет или закрывает автомобильный номер, то для наказания достаточно самого наличия такого устройства.

Изменения вносятся в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, ранее их одобрили Госдума и Совет Федерации.