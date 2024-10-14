Shaman публично показал свидетельство о разводе

Певец Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал в телеграм-канале фотографию свидетельства о разводе с супругой Еленой Мартыновой.

Датой расторжения брака указано 13 октября. А о разводе пара официально сообщила 26 сентября.

Shaman и его бывшая супруга сообщали, что развод — их совместное решение.

Фото: © телеграм-канал SHAMAN

«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — писал в телеграм-канале Дронов.

Фотографию свидетельства о разводе певец опубликовал без комментариев. Но свободу Дронова прокомментировали его подписчики, которые продолжили не верить в произошедшее.